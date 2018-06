LPGA : Une première victoire pour Annie Park

Annie Park a signé sa première victoire sur le circuit de la LPGA en remportant la Classique Shoprite, dimanche, à Galloway, au New Jersey. L’Américaine de 23 ans a conclu le tournoi 16 coups sous la normale.

Park, 105e au classement mondial, a réalisé une troisième ronde des 63 (-8), ce qui lui a permis de grimper de quatre places au classement et de terminer au sommet. Elle a enregistré un aigle et six oiselets à sa dernière sortie.

Elle a terminé un seul coup devant Sakura Yokomine, qui a bondi de 20 échelons grâce à une ronde de 61 (-10). La Japonaise a réussi un aigle et huit oiselets.

Marina Alex a fini troisième, à -14, après avoir rapporté une carte de 64 (-7). À son dernier passage, l’Américaine a réussi un trou d’un coup au 17e ainsi que six oiselets. Elle a également commis un boguey.

Première à l’issue de la deuxième ronde, la Sud-Coréenne Sei Young Kim a conclu le tournoi au quatrième rang, trois coups derrière la gagnante. Après avoir joué 61 samedi, Kim a connu une troisième ronde décevante, au terme de laquelle elle a rapporté une carte de 70 (-1).

Chez les Canadiennes, Brooke M. Henderson a fini 28e, six coups sous la normale, après avoir réalisé une ronde ultime de 69 (-2). L’Ontarienne a enregistré un aigle, deux oiselets et deux bogueys dimanche.

La Québécoise Anne-Catherine Tanguay a réussi une ronde de 67 (-4) ce qui lui a permis de conclure au 36e rang, 11 coups derrière Park.

Quant à Brittany Marchand, elle terminé 45e avec un cumulatif de 209 (-4).