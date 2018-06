Les Red Sox perdent leur série contre les White Sox

Le lanceur des White Sox de Chicago Reynaldo Lopez a bien fait pendant six manches et un tiers, pavant la voie à un gain de 5-2 de son équipe aux dépens des Red Sox de Boston, dimanche, au Fenway Park.

Malgré leur fiche atroce de 22-41 cette saison, les visiteurs ont remporté deux des trois rencontres de leur série du week-end en Nouvelle-Angleterre.

Lopez (2-4) a donné deux points, dont un mérité, six coups sûrs et trois buts sur balles. Le droitier a totalisé six retraits sur des prises. Les releveurs Nate Jones, Jace Fry et Joakim Soria ont ensuite fermé la porte aux favoris locaux. Soria a d’ailleurs réussi son huitième sauvetage de la campagne.

En attaque, Daniel Palka a poussé deux coureurs au marbre à l’aide d’un double contre l’artilleur Matthew Barnes en début de neuvième. Le joueur de deuxième but Yoan Moncada a récolté deux coups sûrs et marqué une fois. Jose Abreu a touché la plaque à deux occasions, alors que Tim Anderson a produit un point et a soutiré deux passes gratuites, en plus de compter une fois.

Chance ratée

Pour Boston, qui occupait le sommet de la section Est de la Ligue américaine de baseball à égalité avec les Yankees de New York au début de la journée, Rafael Devers a frappé un simple bon pour un point. De son côté, Andrew Benintendi a marqué à la suite d’une erreur de Moncada. Par ailleurs, Brock Holt et Blake Swihart ont chacun laissé quatre coéquipiers sur les sentiers.

Le vétéran Rick Porcello (8-3) a accordé trois points, incluant deux mérités, cinq frappes en lieu sûr et trois buts sur balles en six manches. Il a vu sa séquence de deux victoires prendre fin.

Les perdants ont obtenu un seul coup sûr en 12 présences avec des coureurs en position de compter.