Les Dodgers dominent les Braves

Max Muncy, Enrique Hernandez et Logan Forsythe ont chacun produit deux points dans la victoire de 7-2 des Dodgers face aux Braves d’Atlanta, dimanche après-midi, à Los Angeles.

Les Dodgers ont remporté sept de leurs huit derniers matchs ainsi que leurs trois dernières séries.

Muncy a réussi sa 12e longue balle de la saison en plus de produire un point en soutirant un but sur balles. Forsythe et Hernandez ont également claqué des circuits en solo. Le premier a ajouté un double productif tandis que le second a poussé un coéquipier à la plaque à l’aide d’un simple.

Du côté des Braves, Ozzie Albies et Freddie Freeman ont étiré les bras en quatrième manche.

Ross Stripling (5-1) a obtenu la victoire. Le partant de l’équipe locale a alloué deux points et quatre coups sûrs en six manches et deux tiers en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

Sean Newcomb (7-2) a subi la défaite après avoir concédé cinq points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et un tiers.