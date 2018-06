Les Allemandes s’imposent à nouveau devant les Canadiennes

En secouant les cordages avec six minutes à faire au temps réglementaire, Turid Knaak a permis à l’équipe féminine allemande de soccer de l’emporter 3-2 devant la formation canadienne lors d’un match amical présenté dimanche après-midi à Hamilton, en Ontario.

Quelque 22 826 spectateurs s’étaient déplacés pour assister au duel entre les deux puissances mondiales, médaillées aux Jeux de Rio en 2016. Les Allemandes avaient alors vaincu les Canadiennes en demi-finale avant de mettre la main sur le titre olympique.

Cette fois-ci encore, l’Allemagne, troisième au classement de la FIFA, a trouvé le moyen de s’imposer devant le Canada, quatrième au monde.

Svenja Huth a ouvert la marque dès la première minute de jeu pour les visiteuses. Les Canadiennes ont finalement répliqué au début de la deuxième demie.

Christine Sinclair a inscrit le premier but des siennes, son 173e en carrière sur la scène internationale, à la 59e minute. La capitaine de l’équipe canadienne a ensuite préparé le terrain pour Jessie Fleming, qui a donné les devants au Canada à la 69e minute.

Les Allemandes ont égalé la marque une minute plus tard grâce à la réussite de Sara Dabritz.

La gardienne de but albertaine Stephanie Labbé a fait face à six tirs cadrés. Les Canadiennes ont pour leur part décoché six tirs, dont deux cadrés, en direction du filet adverse.

Aucune Québécoise ne faisait partie de la sélection canadienne.