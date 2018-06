Le Tricolore montre la porte à un recruteur

L'adjoint au directeur général des Canadiens de Montréal Trevor Timmins a congédié un recruteur amateur, samedi.

Steve Ludzik fils, responsable de l'Ontario, a en effet annoncé sur son compte Twitter qu'il avait reçu un appel de Timmins à l'effet qu'il ne faisait plus partie de l'organisation.

«Pendant que je courais, j'ai reçu un appel de Trevor Timmins pour m'informer que je ne faisais plus partie de l'organisation, a-t-il écrit.

«Ce fut un honneur et un privilège de travailler pour les Canadiens lors des dernières années. C'était une expérience incroyable et j'ai beaucoup appris aux côtés de gens avec qui j'ai adoré travailler.»

Ludzik a ajouté qu'il n'aura «aucune difficulté à trouver le sommeil» puisque pendant ses deux années avec le Tricolore, l'équipe a repêché les défenseurs Victor Mete et Mikhail Sergachev en 2016 et n'a pas sélectionné de joueur de l'Ontario en 2017.

While out for a jog I received a call from Trevor Timmins informing me I was no longer part of the Montreal Canadiens Hockey Club.



Just like the scene in Moneyball where Billy Beane teaches Peter Brand how to cut a player... I’m done. — Steve Ludzik (jr) (@ludzy8) June 9, 2018

It was an honour and a privilege working for the Canadiens the past few seasons.

It was an invaluable experience, I learned a lot and I genuinely loved the guys I worked with. — Steve Ludzik (jr) (@ludzy8) June 9, 2018