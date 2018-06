Earl Thomas prône la ligne dure avec les Seahawks

Le demi de coin des Seahawks de Seattle Earl Thomas a indiqué dimanche qu’il ne compte pas participer aux activités d’équipe obligatoires prévues cette semaine s’il ne signe pas une nouvelle entente.

Le joueur de 29 ans a exprimé ses intentions sur son compte Twitter en avant-midi, lui qui doit écouler en 2018 la dernière année d’un pacte de quatre saisons et de 40 millions $.

«Je veux faire comprendre à tous que je souhaite rester un Seahawk pour le reste de ma carrière, mais je crois également ma production des huit dernières campagnes m’a donné le droit de régler cet enjeu le plus rapidement possible, a-t-il écrit. Je continuerai de travailler fort pour contribuer aux succès de l’équipe et lui donner la meilleure chance de gagner. J’espère aussi que mes coéquipiers comprendront la situation et que c’est la chose appropriée à faire.»

En 2017, Thomas a totalisé 88 plaqués et deux interceptions, tout en provoquant deux échappés. Depuis son arrivée dans la NFL en 2010, il a stoppé l’adversaire 642 fois et capté 25 passes du quart-arrière rival. Détenteur d’une bague du Super Bowl, il a été invité six fois au Pro Bowl.