PGA: Dustin Johnson s’impose à la Classique FedEx St. Jude

Dustin Johnson a enlevé les honneurs de la Classique FedEx St. Jude, dimanche, à Memphis. L’Américain a conclu le tournoi avec un cumulatif de 261, soit 19 coups sous la normale.

Dustin Johnson a épaté la galerie avec un aigle au 18e trou avec un coup absolument superbe afin de couronner sa journée de travail. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Il s’agit d’une deuxième victoire cette saison et d’une 18e en carrière pour Johnson sur le circuit de la PGA. Il s’est maintenu au premier rang, dont il s’est emparé lors de la deuxième ronde, en rapportant une dernière carte de 66 (-4). Le golfeur de 33 ans, huitième au classement mondial, a bouclé le parcours avec un aigle. Il a également enregistré trois oiselets et un boguey à sa dernière sortie.

Co-meneur après trois rondes, Andrew Putnam a terminé deuxième, à six coups de la tête. Après avoir réalisé des marques de 64 vendredi et samedi, l’Américain a connu une journée difficile qu’il a conclue deux coups au-dessus de la normale de 70.

Putnam a d’ailleurs entrepris le parcours avec un double boguey. Il a aussi fait un oiselet et un boguey.

L’Américain J.B. Holmes a fini troisième, neuf coups sous la normale, grâce à une ronde ultime de 67 (-3).

Pour sa part, le Manitobain Nick Taylor a bondi de 28 places au classement après avoir joué 66 (-4), dimanche. Au cumulatif, il a terminé 30e, trois coups sous la normale.

Les Ontariens Ben Silverman et Corey Conners se sont respectivement classés 67e et 68e. Silverman a fini six coups au-dessus de la normale tandis que Conners a conclu à 26 coups du vainqueur.