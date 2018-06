Clayton Richard réduit les Marlins au silence

Le partant des Padres de San Diego Clayton Richard a concédé ses deux seuls coups sûrs de la rencontre en fin de septième manche, menant les siens vers un gain de 3-1 contre les misérables Marlins, dimanche, à Miami.

Richard (5-6) a donné un point et trois buts sur balles en sept tours au bâton, tout en totalisant cinq retraits sur des prises. L’ancien des Marlins Brad Hand a réalisé son 19e sauvetage de la campagne pour San Diego, qui est l’unique concession active du baseball majeur n’ayant jamais réussi de partie sans point ni coup sûr.

Eric Hosmer a claqué un circuit de deux points, alors que Freddy Galvis a cogné un ballon-sacrifice dans une cause gagnante.

L’unique point des favoris locaux a été inscrit à la suite d’un simple de JT Riddle. Le partant Jose Urena (1-8) a alloué trois points et six frappes en lieu sûr en six manches.

Miami affiche un dossier de 23-42 cette saison.