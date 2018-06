«C’est un signal d’alarme» - Toto Wolff

Toto Wolff l’a avoué d’emblée: Mercedes croyait s’amener à Montréal avec la meilleure voiture, et ça n’a pas été le cas.

Voyant Valtteri Bottas s’élancer deuxième et Lewis Hamilton quatrième, le directeur de Mercedes a assisté, impuissant, à la domination de Sebastian Vettel et sa Ferrari sur un circuit qui sied habituellement très bien aux Flèches d’argent.

«Nous sommes arrivés à Montréal en prévoyant que notre voiture allait être plus forte. Nous allons quitter la ville en sachant que ce n’était pas le cas», a constaté Wolff.

Une nouvelle réalité

Ayant dominé sans partage les quatre dernières saisons, Mercedes se trouve ainsi dans une situation qui lui est peu familière depuis l’instauration des moteurs V6 turbocompressés, en 2014.

«C’est la nouvelle réalité: c’est une bataille à trois écuries et à six voitures. C’est ce signal d’alarme que nous avons eu aujourd’hui (dimanche).»

«Les marges sont tellement minces entre les voitures cette année que ce sera l’équipe qui fera le moins d’erreurs et qui amènera les meilleures évolutions qui remportera le championnat.»

À propos des évolutions, Wolff a une fois de plus donné un vote de confiance à ses ingénieurs. Il a toutefois mis en garde contre la forme de la Scuderia en sol québécois.

«Il faut travailler fort pour améliorer la puissance du moteur, et en même temps, conserver un niveau de fiabilité élevé. [Nous] avons été très forts par le passé pour conserver un niveau de fiabilité élevé, alors ça ne m’inquiète pas.»

«Ce qui m’inquiète, c’est que nous avons vu une Ferrari qui était la plus rapide, en qualifications comme en course. À aucun moment, nous n’avons été en mesure de tenter quelque chose.»

Hamilton soulagé malgré tout

Hamilton, qui a terminé cinquième, a éprouvé des ennuis de refroidissement dès le départ. Il a dû s’arrêter prématurément pour rectifier la situation, ce qui lui a coûté une position en piste, à la faveur de Daniel Ricciardo.

Des erreurs à l’épingle lors de ses deux tours lancés en Q3 samedi lui avaient d’ailleurs valu la quatrième place sur la grille de départ. Le Britannique a malgré tout admis qu’il était très soulagé de voir le drapeau à damiers.

«Je suis très content d'avoir fini la course, a dit Hamilton. Je pensais que le moteur allait lâcher. Cela ne cessait de fluctuer. J'ai persévéré et j'ai réussi à finir. J'aurais pu perdre beaucoup plus de points aujourd'hui. »

Hamilton pourra maintenant dormir sur ses deux oreilles après avoir limité les dégâts, puisqu’il comptera sur une évolution moteur dès le Grand Prix de France, dans deux semaines.