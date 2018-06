Un pincement au coeur pour Kristopher Letang

Kristopher Letang ne le cache pas : il a ressenti un petit pincement au cœur lorsqu’il a vu Alexander Ovechkin soulever la coupe Stanley.

Le défenseur des Penguins de Pittsburgh était sur le plateau de l'émission Dave Morissette en direct, vendredi soir, au lendemain du triomphe des Capitals de Washington. Vous pouvez voir l'entrevue dans la vidéo ci-dessus.

«Ça fait tout le temps un peu mal, a-t-il avoué. T’as l’impression qu’il a pris ton trophée. En même temps, avec tout ce qu’il (Ovechkin) apporte à la Ligue nationale, c’est bien pour promouvoir notre sport.»

Ce sont d’ailleurs «Ovi» et les Capitals qui ont anéanti les espoirs d’une troisième coupe Stanley consécutive des Penguins. D'avoir rendu les armes contre les champions ne procure toutefois pas de réconfort à Letang.

«Je le vois d’une autre manière, a-t-il mentionné à propos de l’élimination en cinq matchs des Penguins au deuxième tour. Je me dis que, si on avait battu cette équipe-là, c’est nous qui gagnons [la coupe].»

L’évolution d’Ovechkin

Letang connaît très bien Ovechkin, le joueur. Après tout, c’est à lui qu’incombe la tâche de neutraliser le Russe lorsque les Penguins et les Capitals s’affrontent. «J’ai joué toute ma carrière contre Ovechkin», a-t-il fait remarquer.

Et pour le Québécois, cela ne fait pas de doute : le franc-tireur a apporté des changements à son jeu qui ont aidé les Capitals à devenir une équipe gagnante.

«Ce gars-là a décidé de faire les sacrifices et tu ne voyais pas ça avant. Il était concentré sur les détails. Tout le monde le connaissait pour son tir et ses jeux offensifs, mais tu ne voyais pas les détails dans son jeu. Il a fait l’engagement (commitment) de vouloir gagner et de jouer pour ses coéquipiers», a expliqué Letang, qui aurait toutefois préféré voir son bon ami Marc-André Fleury gagner le trophée.

Le leadership de Fleury

Le Montréalais ne peut se dire étonné des succès de Fleury avec les Golden Knights de Vegas. Le gardien à la personnalité attachante a le don de rassembler ses troupes.

«J’ai toujours admiré Fleury en tant que joueur et en tant que personne. Tout le monde le sait, c’est un amour. Son attitude est bonne, il arrive à la pratique, il travaille, il est le premier sur la glace.

«Ça ne me surprend pas qu’il soit arrivé à Vegas et que les joueurs se soient regroupés derrière lui. C’est sa plus grande qualité, tout le monde veut jouer pour lui.»