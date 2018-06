Roland-Garros: un premier titre majeur pour Simona Halep

La Roumaine Simona Halep, no 1 mondiale, a remporté à Roland-Garros son premier titre en Grand Chelem, aux dépens de l'Américaine Sloane Stephens (10e) 3-6, 6-4, 6-1 samedi.

Halep (26 ans) avait échoué lors de ses trois premières finales majeures, à Paris en 2014 et en 2017, et aux Internationaux d'Australie en janvier. Stephens (25 ans), sacrée aux Internationaux des États-Unis il y a neuf mois, connaît au contraire sa première défaite en finale, elle qui avait remporté les six premières disputées dans sa carrière.

Ce match a été tout sauf une partie de plaisir pour la stratège née à Constanta, sur les bords de la Mer Noire, qui avait vécu sa plus grande désillusion l'an dernier sur ce même terrain Philippe-Chatrier.

Elle avait mené d'une manche puis s'était offert trois balles de 4-0 avant de s'effondrer face à l'inattendue lettone Jelena Ostapenko, sacrée à 20 ans.

«Cette défaite m'a attristée pendant des mois. J'étais déprimée. J'étais si près du titre!», avait-elle confié dans les colonnes de Tennis Magazine avant le tournoi.

Cette fois-ci, le scénario s'est inversé. Menée 6-3, 2-0, elle a dû surmonter son stress et la constance de son adversaire, impeccable jusque-là. Sa mauvaise habitude de craquer dans les grands rendez-vous (16 victoires pour 14 défaites avant samedi) planait encore.

Depuis le revers subi l'an passé à Rome face à l'Ukrainienne Elina Svitolina, elle avait perdu six de ses sept finales. Sa seule victoire, c'était lors d'un tournoi mineur à Shenzhen en janvier.

Mais dos au mur, la protégée de l'Australien Darren Cahill, ancien entraîneur d'Andre Agassi, a trouvé les ressources pour inverser la tendance. Elle a limité les erreurs (17 provoquées, 10 directes dans la première manche) et a empilé quatre jeux consécutifs dont deux blancs pour prendre les commandes pour la première fois.

L'égalisation à une manche partout n'a pas pour autant été acquise dans la simplicité. Stephens recollait dans la foulée à quatre jeux partout. Il fallait que Halep tienne bon au service et pousse la Floridienne à la faute pour s'offrir une manche décisive.

Visiblement libérée, la no 1mondiale, assurée de conserver son fauteuil avant la finale, a fait défiler les jeux en sa faveur (sept d'affilée entre le 2e et le 3e acte). Stephens a retrouvé précision et agressivité pour éviter un 6-0. Mais Halep a tenu le choc sur sa dernière mise en jeu.