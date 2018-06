PGA : Andrew Putnam et Dustin Johnson à égalité en tête à Memphis

L’Américain Andrew Putnam a rejoint son compatriote Dustin Johnson en tête de la Classique FedEx St. Jude, samedi, à Memphis, après avoir bouclé une troisième ronde de 64.

En réalisant six oiselets, Putnam a terminé sa journée six coups sous la normale. Pour sa part, Johnson s’est maintenu au sommet du classement du tournoi de la PGA en remettant une carte de 65 (-5). L’Américain de 33 ans a totalisé six oiselets et un boguey.

Avec des cumulatifs de 195 (-15), Putman et Johnson ont cinq coups d’avance sur leur compatriote Stewart Cink. Ce dernier a grimpé de 11 échelons grâce à une ronde de 64 au cours de laquelle il a réussi un aigle et cinq oiselets. Il a également commis un boguey en fin de parcours.

Les trois Canadiens toujours en lice pointent au 58e rang et ont 16 coups de retard sur les meneurs. Le Manitobain Nick Taylor et l’Ontarien Corey Conners ont maintenu leur position au classement en réalisant des marques de 71 (+1). Pour sa part, l’Ontarien Ben Silverman a glissé de 18 places après avoir joué une troisième ronde de 72 (+2).

Mackenzie Hughes et David Hearn ne s’étaient pas qualifiés pour les rondes de la fin de semaine, vendredi.