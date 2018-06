Pas d’excuses pour Evan Bush

L’Impact a joué de malchance tôt dans son match contre le FC Dallas, samedi soir, mais le club a eu la chance de rebondir et n’a pas su le faire.

Le gardien Evan Bush ne s’est pas défilé à ce sujet, après la rencontre, même s’il a estimé que l’Impact avait été «extrêmement malchanceux» sur le premier but de Dallas.

«On a eu quelques chances de marquer à notre tour et on n'en a pas profité, a-t-il souligné. Nous n'avons que nous-mêmes à blâmer. On se doit de faire mieux dans ces situations.»

«Ils ont profité de leurs quelques chances et on ne l'a pas fait.»

