Masahiro Tanaka sur le carreau

Les Yankees de New York ont placé le nom du lanceur Masahiro Tanaka sur la liste des blessés pour 10 jours, samedi après-midi.

Le Japonais, victime d'élongations, est touché aux deux jambes. Vendredi, dans une rencontre interligue, Tanaka a inscrit un point sur un ballon-sacrifice d’Aaron Judge pendant un match contre les Mets de New York et a été blessé aux ischio-jambiers en courant vers le marbre.

Cette saison, Tanaka a présenté une fiche de 7-2 et une moyenne de points mérités de 4,58. En 72 manches et deux tiers, il a concédé 19 buts sur balles et retiré 73 frappeurs au bâton.

New York a rappelé le joueur d’avant-champ Ronald Torreyes de sa filiale AAA de Scranton/Wilkes-Barre.

Stephen Strasburg devra attendre

Le nom du lanceur des Nationals de Washington Stephen Strasburg a été placé sur la liste des blessés pour une durée indéterminée, samedi.