Marc-André Fleury veut terminer sa carrière à Vegas

Le gardien québécois Marc-André Fleury souhaite disputer le reste de sa carrière dans l’uniforme des Golden Knights de Vegas.

C’est du moins ce qu’il a indiqué dans une entrevue accordée au site web de la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’est bizarre, il y un an, on me disait que j’étais trop vieux pour jouer, a dit le gardien de 33 ans. J’aime encore ça, j’ai encore du plaisir. Vegas m’a certainement donné cette opportunité de faire ce que j’aime et je ne voudrais aller nulle part ailleurs. J’espère pouvoir finir ma carrière ici.»

Malgré la défaite des Golden Knights en finale de la Coupe Stanley contre les Capitals de Washington, Fleury a prouvé qu’il faisait toujours partie des meilleurs gardiens de la LNH. Étrangement, il a montré une moyenne de buts alloués de 2,24 et un taux d’efficacité de ,927, autant durant la saison régulière qu’en séries éliminatoires.

Fleury a encore une année à écouler à son entente actuelle avec les Golden Knights. Il pourrait devenir joueur autonome sans compensation en 2019. D’ici là, il y a fort à parier que la formation de Vegas lui accordera, à compter du 1er juillet, une prolongation de contrat.