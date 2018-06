L’héritage de Gilles Villeneuve souligné

Les grands champions savent reconnaître l’excellence des acteurs du passé de leur discipline. C’est ce à quoi on a assisté samedi après-midi quand Sebastian Vettel a rendu un hommage bien senti à Gilles Villeneuve durant la conférence de presse de la FIA.

Le détenteur de la position de tête du Grand Prix du Canada aurait pu s’attarder aux performances de sa voiture durant les trois séances de qualification. Il aurait pu y aller de déclarations sans saveur comme on est trop souvent habitués dans le milieu aseptisé de la Formule 1.

C’était mal connaître Vettel. Le quadruple champion du monde a démontré de la classe et du respect à l’endroit d’un pilote qui a marqué l’histoire du sport automobile au Québec et au Canada.

«Faire la "pole" avec Ferrari à Montréal a une signification particulière. Celle de Gilles [Villeneuve] pour Ferrari est énorme, a expliqué le pilote allemand. La course automobile au Canada est liée à son nom.»

«Gilles était le pilote préféré de notre fondateur, Enzo Ferrari. Le charisme et le caractère qu’il a apportés à la Formule 1 et au sport automobile en général sont toujours bien vivants. Il y a encore beaucoup de drapeaux dans les gradins à son effigie. Il a laissé un héritage important. [...] Ceux qui sont tombés en amour avec la course automobile à l’époque où il était sur la piste sont encore au rendez-vous. Ils sont maintenant accompagnés de leurs enfants et peut-être même de leurs petits-enfants. C’est un jour important pour nous.»

Après la pluie, le beau temps

Il s’agissait de la quatrième position de tête de Vettel cette saison. Après ses ennuis mécaniques lors des essais libres de vendredi, rien n’indiquait que l’Allemand serait en mesure de réaliser cet exploit.

«La voiture a été incroyable en qualification, a indiqué Vettel. Elle était toujours plus rapide. Lors de mon tour le plus rapide, j’ai commis une petite erreur dans la première portion du parcours.»

«Quand j’ai croisé le fil d’arrivée, je me demandais si ça serait suffisant pour la "pole". J’ai poussé un gros soupir de soulagement lorsque mon équipe m’a confirmé la bonne nouvelle.»

Comme le pilote de Ferrari le dit si bien, c’est important d’obtenir de bons chronos lors des qualifications, mais ce l’est encore plus de conclure la fin de semaine avec la victoire.

«Je ne sais pas si je vais gagner, a affirmé Vettel. Je ne suis pas un preneur aux livres, mais je dirais que mes chances sont très bonnes.»

«On a eu la "pole" et il y a une raison attachée à cela. J’étais plus heureux par les performances de la voiture aujourd’hui [samedi] et je pense qu’on peut les transposer en course. C’est une longue épreuve, qui comprend plusieurs tours, avec plusieurs aspects à surveiller. Depuis le début de la saison, ç’a été serré entre les trois écuries [de tête] et les six pilotes. Lorsque tu pars en "pole", tu veux gagner.»