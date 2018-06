Kevin Durant a fait sa place parmi les grands

Les Warriors de Golden State ont savouré un deuxième championnat de la NBA consécutif aux dépens des Cavaliers de Cleveland, vendredi, et encore une fois, le vétéran Kevin Durant a largement fait sa part durant le parcours des siens.

L’ancien du Thunder d’Oklahoma City a d’ailleurs obtenu le titre de joueur par excellence de la finale, comme ce fut le cas l’an passé. Son triple-double réussi au cours de la dernière rencontre de la série a pavé la voie à un gain de 108-83.

Aussi, il est devenu le 11e athlète de l’histoire à être choisi le joueur le plus utile à son équipe en finale deux fois en carrière. Le nom de Durant côtoie désormais ceux de Magic Johnson, Tim Duncan, LeBron James, Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant, Shaquille O’Neal et Michael Jordan, entre autres.

«Ce que je retiens, c’est le chemin parcouru ensemble toute la saison et en éliminatoires, a-t-il déclaré au site de la NBA. Se présenter au boulot et jouer avec ces gars-là chaque jour, c’est formidable. L’environnement de travail est incroyable. C’est bien de compter sur de tels joueurs. Ça vous aide à être un joueur de basketball amélioré et un meilleur homme.»

L’exemple : Stephen Curry

Ayant récolté 29 points en moyenne par duel éliminatoire, le numéro 35 a eu le dessus sur son coéquipier Stephen Curry dans la course au titre de joueur par excellence de la finale. Cependant, cela avait bien peu d’importance à ses yeux, d’autant plus qu’il s’estime chanceux de pouvoir évoluer aux côtés d’un athlète de premier plan.

«Sans lui, on ne peut pas avoir du succès. Il le sait et je le sais également. Nous le savons tous, a-t-il dit au quotidien "San Jose Mercury News". Donc, les trophées, les accolades et les compliments, tout ça ne compte pas quand on gagne. Nous savons que nous contribuons tous d’une manière spéciale pour mener cette équipe à bon port.»

De son côté, Curry a tenu à rendre hommage à son coéquipier pour cet autre printemps fructueux à Oakland.

«Il a été étincelant les deux dernières années, particulièrement en finale, et il mérite cette récompense, a mentionné le meneur. Pour élaborer sur tout ce qu’il peut faire, je serai son plus grand partisan. Je pense que la chose la plus appréciée dans le vestiaire, c’est ce que chacun est capable d’apporter. On reçoit le meilleur de chacun d’entre nous.»