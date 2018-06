Jon Lester peu généreux devant les Pirates

Le gaucher Jon Lester a concédé un seul coup sûr en sept manches, samedi au Wrigley Field, menant les Cubs de Chicago vers un gain de 2-0 contre les Pirates de Pittsburgh.

Lester (7-2) a accordé deux buts sur balles et éventé cinq rivaux, en route vers sa troisième victoire d’affilée. Les releveurs Justin Wilson et Steve Cishek, qui a signé son deuxième sauvetage de l’année, ont ensuite fermé la porte aux visiteurs.

Les vainqueurs ont inscrit leurs seuls points de la journée durant leur premier tour au bâton grâce à un roulant à l’avant-champ de Ben Zobrist et un ballon-sacrifice d’Anthony Rizzo.

Chicago (37-24) occupe le deuxième rang de la section Centrale de la Ligue nationale de baseball.

Austin Meadows a cogné un triple pour l’unique coup sûr des Pirates. Nick Kingham (2-3) a alloué deux points, quatre frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches et un tiers.