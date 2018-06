Ji-Man Choi propulse les Brewers avec un grand chelem

Ji-Man Choi a frappé son premier grand chelem en carrière, samedi après-midi, à Philadelphie, où les Brewers de Milwaukee l’ont emporté 12-3 sur les Phillies.

Le joueur de 27 ans a vidé les sentiers en sixième manche, procurant ainsi une avance de 6-3 aux visiteurs. Il s’agissait de son deuxième circuit de la saison.

Les Brewers ont également inscrit quatre points en septième, dont deux grâce au cinquième circuit de la campagne de Jonathan Villar. Toujours dans une cause gagnante, Jesus Aguilar a également produit deux points grâce à la longue balle.

Pour sa part, Rhys Hoskins a été à l'origine des trois points des Phillies en catapultant la balle de l’autre côté de la clôture en troisième manche.

Brent Suter (6-4) a obtenu la victoire. Il a concédé trois points, quatre coups sûrs et un but sur balles en cinq manches, en plus de retirer cinq frappeurs au bâton.

Jake Arrieta (5-4) a encaissé le revers. En cinq manches et un tiers, le partant des Phillies a alloué cinq points, dont quatre mérités, quatre coups sûrs et trois buts sur balles.