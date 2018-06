J.D. Martinez donne la victoire aux Red Sox

J.D. Martinez a produit trois points, dont deux à l’aide de son 21e circuit de la saison, samedi après-midi à Boston, pour mener les Red Sox vers un gain de 4-2 face aux White Sox de Chicago.

Au moment où les deux formations étaient à égalité 2-2 après quatre manches et demie, Martinez a donné l’avance définitive aux siens en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture. Le frappeur désigné domine le baseball majeur au chapitre des longues balles depuis le début de la saison.

Martinez avait produit le premier point des Red Sox en première manche en se commettant dans un optionnel.

Son coéquipier Jackie Bradley fils a également étiré les bras.

David Price (7-4) a signé la victoire. En six manches au monticule, le lanceur gaucher a concédé deux points, cinq coups sûrs et trois buts sur balles, en plus de réaliser six retraits au bâton. Pour sa part, Craig Kimbrel a réussi son 20e sauvetage de la saison.

La défaite est allée au dossier de Carlos Rodon (0-1), qui a donné quatre points, dont deux mérités, six coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches.