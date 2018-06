Coup de chaleur au Texas

L’Impact a encaissé deux buts dans les 20 premières minutes de jeu, samedi soir, pour finalement s’incliner 2-0 devant le FC Dallas dans une chaleur accablante.

Le match était présenté en direct à TVA Sports

DEUXIÈME DEMIE

91e minute | Anthony Jackson-Hamel (IMFC) rate une belle occasion après un bon service de Saphir Taïder

85e minute | Chris Duvall (IMFC) reste au sol, probablement en raison de crampes, mais finit par se relever

82e minute | Changement pour l'Impact: Dominic Oduro prend la place de Ken Krolicki

81e minute | Evan Bush (IMFC) réalise un autre bel arrêt réflexe, cette fois aux dépens de Diaz

77e minute | Carton jaune à Rudy Camacho, de l'Impact, pour avoir donné un coup de coude au visage de Maxi Urruti

72e minute | Changement pour le FC Dallas: Tesho Akindele prend la place de Mosquera, blessé

70e minute | Changement pour l'Impact: Anthony Jackson-Hamel prend la place de Mancosu

66e minute | Changement pour l'Impact: Raheem Edwards prend la place d'Alejandro Silva

64e minute | Changement pour le FC Dallas: Santiago Mosquera prend la place de Roland Lamah

61e minute | Saphir Taïder (IMFC) tire sur le poteau à son tour, Mancosu prend le retour et marque... il était hors-jeu

56e minute | Rvan Bush (IMFC) réalise un bel arrêt-réflexe aux dépens de Matt Hedges

46e minute | Début de la deuxième demie, Carlos Gruezo a cédé sa place à Victor Ulloa pour Dallas

PREMIÈRE DEMIE

45e minute | Matteo Mancosu (IMFC) envoie la balle sur le poteau, Ken Krolicki tente de frapper le retour et se couvre de ridicule tant sa frappe est dévissée

25e minute | Carton jaune à Carlos Gruezo du FC Dallas pour avoir fauché Matteo Mancosu... cette faute aurait pu causer un rouge: l'entraîneur de l'Impact, Rémi Garde, apparaît dégoûté

22e minute | Carton jaune à Chris Duvall (IMFC), qui a involontairement donné un coup de pied au visage d'un adversaire

18e minute | BUT - Mauro Diaz (FCD) marque sur un tir de pénalité à la suite d'une faute de Rudy Camacho (IMFC) sur Maxi Urruti

16e minute | Ken Krolicki (IMFC) force le gardien Jesse Gonzalez à réaliser un bel arrêt

5e minute | BUT - Chris Duvall et Matteo Mancosu (IMFC) unissent involontairement leurs efforts pour marquer dans leur propre but, 1-0 Dallas

1ère minute | Début du match