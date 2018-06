Anne-Catherine Tanguay et Maude-Aimée LeBlanc à quelques longueurs de la tête

Les Québécoises Anne-Catherine Tanguay et Maude-Aimée LeBlanc demeurent à plusieurs coups des meneuses à la Classique Shoprite du circuit de la LPGA dont la deuxième ronde n’a pu être complétée en raison de l’obscurité samedi, à Galloway, au New Jersey.

La Française Céline Herbin (66) a eu le temps de finir son 18 trous du jour et affiche un cumulatif de 132. La Sud-Coréenne Sei Young Kim se trouve également avec un dossier de 10 coups sous la normale, mais il lui reste trois trous à faire à sa ronde médiane.

Pour sa part, Tanguay devrait éviter la coupe prévue à -1, soit exactement son pointage actuel. Ayant réalisé trois oiselets et commis deux bogueys, elle a joué 70 (-1) durant la ronde 2 et se retrouve avec un total de 141. Quant à LeBlanc (74), auteure de cinq bogueys et deux oiselets au cours de la journée, elle devrait plier bagage en raison de ses 144 coups, soit deux de plus que la normale.

Quelques joueuses partagent le troisième rang avec une fiche de -8. Il s’agit de l’Australienne Su Oh, de la Sud-Africaine Ashleigh Buhai (66) ainsi que des Américaines Annie Park (65) et Mariah Stackhouse (65).

La Canadienne Brooke M. Henderson (67) est ex aequo en 24e place avec un bilan de 138 (-4). Sa compatriote Brittany Marchand (70) est de son côté au 34e rang à 139 (-3).

Le tournoi offre une bourse globale de 1,7 million $.