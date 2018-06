Russell Martin sonne la charge

Le receveur québécois Russell Martin a produit deux points, vendredi soir à Toronto, pour mener les Blue Jays à un gain de 5-1 sur les Orioles de Baltimore.

Martin s’est présenté dans le rectangle des frappeurs, en deuxième manche, alors que son équipe tirait de l’arrière 1-0. Avec deux retraits et un compte de trois balles et aucune prise, il a obtenu le feu vert. L’offrande d’Andrew Cashner (2-8) était à son goût et il a étiré les bras pour l’expédier de l’autre côté de la clôture pour ainsi créer l’égalité.

Il s’agissait de sa sixième longue balle de la saison, lui qui n’avait pas réussi de claque de quatre buts depuis le 10 mai.

Son coéquipier Randal Grichuk l’a imité en cinquième pour lancer la formation torontoise en avant.

En sixième, Martin a permis à Teoscar Hernandez de croiser la plaque. Installé au deuxième coussin, il est venu marquer sur le simple du Québécois.

Hernandez a à son tour produit un point en septième quand son triple a permis à Yangervis Solarte d’ajouter à l’avance des Jays. Kevin Pillar en a remis une couche en huitième, en claquant son sixième circuit de la campagne.

Au monticule, J. A. Happ (8-3) n’a accordé qu’un point non mérité en sept manches de travail sur deux coups sûrs et un but sur balles. Il a passé trois frappeurs dans la mitaine.

Le seul point des Orioles a été marqué en deuxième quand Devon Travis a bousillé une balle à double jeu en lançant trop bas au premier but. Danny Valencia est venu marquer sur son mauvais relais.

Ryan Tepera a enregistré les quatre derniers retraits de la rencontre pour enregistrer sa troisième victoire protégée.

Le troisième match de cette série de quatre sera présenté samedi au Rogers Centre. Les Blue Jays enverront Aaron Sanchez (3-5) sur la butte alors que les Orioles donneront la balle à Kevin Gauseman (3-5).