Mattia Perin rejoint la Juventus

La Juventus a annoncé vendredi le recrutement du gardien de but international italien Mattia Perin, en provenance du Genoa et qui a signé un contrat de quatre ans.

Perin, 25 ans, sera en concurrence avec le Polonais Wojciech Szczesny pour prendre la succession de Gianluigi Buffon, qui a quitté en fin de saison dernière le club septuple champion d'Italie en titre.

Dans son communiqué, la Juventus précise que le transfert de Perin se monte à 12 millions d'euros, payables en trois fois. L'opération est assortie de bonus qui pourront atteindre au maximum trois millions d'euros.

Perin compte deux sélections en équipe d'Italie et figurait parmi les trois gardiens appelés par le nouvel entraîneur de la Nazionale Roberto Mancini pour les matchs amicaux disputés fin mai et début juin face à l'Arabie Saoudite, la France et les Pays-Bas.

Il a été sélectionné avec l'Italie dans toutes les équipes de jeunes mais sa carrière a été perturbée par plusieurs graves blessures, dont deux ruptures des ligaments croisés, une à chaque genou.

Emre Can quitte Liverpool... pour la Juve?

Le milieu international allemand Emre Can va quitter Liverpool cet été, au terme de son contrat, a indiqué vendredi le club anglais.

Le joueur de 24 ans, auteur de six buts la saison passée, a refusé une offre de prolongation des Reds. Des rumeurs insistantes l'envoient du côté de la Juventus Turin.

Arrivé en provenance de Leverkusen en 2014, Can aura disputé 167 matches avec Liverpool, le dernier en mai en finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid (1-3).

Emre Can, 20 sélections avec l'Allemagne, n'a pas été retenu dans le groupe de la Mannschaft pour la Coupe du monde.

Dans le même communiqué, Liverpool a également confirmé le départ du défenseur anglais Jon Flanagan, 25 ans, dont le contrat est aussi arrivé à terme.