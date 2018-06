LNH 360: les Capitals et l’euphorie de la victoire

Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 7 juin 2018.

Résultats

Washington 4 – VEGAS 3 – (WSH gagne la série 4-1)

Une première coupe pour les Capitals

Devante Smith-Pelly et Lars Eller ont marqué en milieu de troisième période pour permettre aux Capitals de surmonter un déficit de 3-2 et ainsi remporter la première coupe Stanley de la formation de Washington en 43 ans d’histoire.

Les Capitals mettent fin à la deuxième plus longue sécheresse de la LNH avant de remporter une première coupe Stanley. Les Kings avaient remporté les grands honneurs à leur 44e campagne d’existence en 2012. Le dernier titre majeur d’une équipe de Washington remontait à 1992 alors que les Redskins avaient remporté le Super Bowl.

Smith, qui avait marqué le but gagnant lors du quatrième match, a trouvé le fond du filet pour un troisième match de suite. Il a fait scintiller la lumière rouge à sept reprises en séries en plus de sept réalisations en saison régulière.

De son côté, Eller a marqué un troisième but gagnant et est devenu le premier joueur d’origine danoise à inscrire son nom sur la coupe Stanley.

Le Conn-Smythe à «Ovi»

Le capitaine des Capitals, Alexander Ovechkin, qui a mené son équipe avec 15 buts et terminé deuxième au classement des pointeurs en séries (27 points) derrière son coéquipier Evgeny Kuznetsov, a remporté le trophée Conn-Smythe.

Ovechkin est le deuxième joueur d’origine russe à mettre la main sur ce trophée, après Evgeni Malkin en 2009. Les seuls autres récipiendaires hors Amérique du Nord de cet honneur sont Nicklas Lidstrom (2002) et Henrik Zetterberg (2008).

En 2017-2018, Ovechkin a atteint le plateau des 600 buts et des 1000 matchs en saison régulière. En raison de 49 buts, il sera le récipiendaire du trophée Maurice-Richard pour la septième fois de sa carrière.

Le Russe est le troisième joueur de la LNH à remporter sa première coupe Stanley après avoir atteint le plateau des 600 buts après Luc Robitaille (2002) et Dave Andreychuk (634).

Ovechkin : «C'est un moment spécial pour tout le monde» - TVA Sports

Maîtres sur la route

Les Capitals ont terminé les séries éliminatoires avec un dossier de 10-3 sur les patinoires adverses, égalant un record de la LNH. Ils ont égalé les performances des Devils en 1995 (10-1) et en 2000 (10-2) ainsi que des Kings en 2012 (10-1). Les Flames avaient obtenu un dossier de 10-4 en 2004, mais n’avaient pas remporté la coupe Stanley.

Les équipes sur la route ont maintenu une fiche de 44-40 lors des séries 2018, la troisième meilleure fiche depuis 1968.

Le saviez-vous?

Les Capitals sont devenus la deuxième équipe de l’histoire à remporter la coupe Stanley malgré le fait qu’ils aient tiré de l’arrière dans chaque série (2-0 contre CBJ, 1-0 contre PIT, 3-2 contre TBL et 1-0 contre VGK). Les Penguins de 1991 avaient également réalisé cet exploit.

De plus, les Capitals sont devenus la septième équipe de l’histoire à remporter la coupe Stanley malgré avoir perdu leurs deux premiers duels éliminatoires.

Kuznetsov, champion pointeur

L’attaquant des Capitals Evgeny Kuznetsov a terminé les séries éliminatoires avec une récolte de 32 points, au sommet du classement des pointeurs. Depuis 1997, seul Evgeni Malkin a amassé plus de points en 2009, avec 36 points.

Kuznetsov devient le troisième joueur russe à obtenir le plus de points en séries après Sergei Fedorov (1995) et Evgeni Malkin (2009 et 2017).

Kuznetsov a établi une marque d’équipe avec 11 matchs avec au moins un point en série.

Record pour Carlsson

Le défenseur des Capitals John Carlsson a disputé la 100e partie de sa carrière.

Avec une aide, il a porté son total à 55 points, surpassant la marque d’équipe de Calle Johansson pour le plus de points par un défenseur en séries.

Ovechkin met la main sur le trophée Conn-Smythe - TVA Sports

Holtby tient le fort

Braden Holtby a agi en tant que gardien remplaçant lors des deux premiers matchs de l’équipe en séries contre les Blue Jackets.

Puis, le gardien a remporté les quatre matchs suivants pour éliminer la formation de l’Ohio, en route vers un dossier de 16-7, une moyenne de buts alloués de 2,16, un taux d’efficacité de ,922 et deux blanchissages.

Son arrêt contre Alex Tuch lors du deuxième match est vu par plusieurs comme le point tournant de cette finale, ayant désormais le sobriquet de «The Save».

Première coupe pour Trotz

À sa 20e année dans la LNH, l’entraîneur des Caps, Barry Trotz a soulevé la coupe Stanley pour la première fois.

Trotz avait amorcé sa carrière dans la LNH en 1998 avec les Predators.

Smith, meilleur marqueur des Golden Knights

L’attaquant Reilly Smith a terminé les séries en tant que meilleur pointeur de son équipe en séries, avec 22 points.

Aucun joueur d’une équipe participant aux séries pour la première fois n’a obtenu plus de points.