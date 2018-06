Les Cubs frappent tôt

Les Cubs ont marqué trois points au cours des deux premières manches pour filer vers un gain de 3-1 face aux Pirates de Pittsburgh, vendredi après-midi à Chicago.

Les visiteurs s’étaient pourtant inscrits au pointage dès leur premier tour au bâton. Josh Harrison a croisé la plaque sur le ballon-sacrifice de Starling Marte.

La réplique des Cubs ne s’est pas fait attendre, alors qu’ils ont touché le marbre à deux reprises lors de l’assaut initial. Ben Zobrist a permis à Kris Bryant de créer l’égalité à l’aide d’un simple tandis qu’Anthony Rizzo a envoyé Jason Heyward au marbre en vertu d’un ballon-sacrifice.

Zobrist a produit un autre point en deuxième. Il s’est compromis dans un optionnel alors que les buts étaient remplis permettant à Mike Montgomery d’ajouter à l’avance des favoris de la foule.

Montgomery (2-1) a œuvré pendant six manches en éparpillant sept coups sûrs et un but sur balles pour n’accorder qu’un point mérité.

Pedro Strop est venu fermer les livres en neuvième pour mériter son premier sauvetage de la saison. Après avoir accordé un simple au premier frappeur Colin Moran, il a retiré les trois derniers frappeurs, non sans peine.

Moran était au troisième coussin quand Harrison s’est présenté à la plaque avec deux retraits. Le joueur de deuxième but des Pirates a bien connecté le tir de Strop, mais Ian Happ a réussi un attrapé spectaculaire pour mettre un terme à la rencontre. Après une longue course, il a plongé pour capter la balle alors qu’il ne touchait pas au sol.

Chad Kuhl (4-4) a encaissé le revers, lui qui a alloué trois points mérités, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites. Il a tout de même passé six frappeurs dans la mitaine.