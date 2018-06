Harry Kane signe un nouveau contrat à Tottenham

L'international anglais Harry Kane a signé un nouveau contrat de six ans avec Tottenham, a annoncé vendredi le club de Premier League, qui conserve ainsi l'un des attaquants les plus prolifiques et convoités du football européen.

«Nous sommes ravis d'annoncer que @HKane a signé un nouveau contrat de six ans avec le club, qui court jusqu'en 2024», ont annoncé les «Spurs» sur leur compte Twitter.

�� We are delighted to announce that @HKane has signed a new six-year contract with the Club, which runs until 2024. #OneOfOurOwn pic.twitter.com/4p6xfVTLkE