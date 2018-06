Dylan Covey et la relève des White Sox s’illustrent au Fenway Park

Dylan Covey n’a accordé que trois coups sûrs et un but sur balles aux Red Sox pour mener les White Sox de Chicago à une victoire de 1-0, vendredi soir, au Fenway Park de Boston.

En six manches au monticule, Covey (2-1) a réalisé sept retraits au bâton. Les releveurs Jace Fry, Nate Jones et Joakim Soria ont été tout aussi efficaces, n’allouant aucun coup sûr ni but sur balles aux frappeurs adverses en trois manches de travail. Le sauvetage est allé à la fiche de Soria.

Sur le plan offensif, Trayce Thompson a fait la différence en septième manche en poussant Kevan Smith au marbre à l’aide d’un simple.

Chris Sale (5-4) a encaissé le revers du côté des Red Sox. En huit manches, il a concédé un point, six coups sûrs et un but sur balles. Il a néanmoins retiré 10 frappeurs sur des prises.