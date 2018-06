David Perron et les Knights incapables de s'entendre

Le nom de David Perron s’ajoutera vraisemblablement à la liste des joueurs autonomes sur le marché, le 1er juillet prochain.

L’ailier gauche de 30 ans a révélé vendredi que son agent, Allan Walsh, a discuté d’une prolongation de contrat avec la direction des Golden Knights de Vegas, mais les deux camps ont été incapables de s’entendre.

D’après le quotidien «Las Vegas Review-Journal», Perron sera libre comme l’air à la tombée de juillet.

«Je veux rester», a juré Perron à l’occasion du vidage de casiers au T-Mobile Arena.

«Nous avons eu de bonnes conversations tout au long de l'année. Je n'ai pas eu le résultat souhaité, mais j'apprécie à quel point ils veulent que je reste ici, a-t-il raconté. Nous verrons ce qui arrivera. C'est le côté affaires de la chose.»

L’attaquant québécois a été réclamé des Blues de St. Louis par le directeur général George McPhee au repêchage d’expansion, l’été dernier. Il empochait 3,75 millions$ cette saison.

