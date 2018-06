Critérium du Dauphiné : Duchesne et Houle dans le même peloton

(Sportcom) – Une fois de plus, le peloton s’attaquait à la montagne à cette cinquième étape du Critérium du Dauphiné, vendredi, sur les 130 kilomètres de route entre Grenoble et Valmorel. L’Irlandais Dan Martin (UAE Team Emirates) s’est imposé avec une avance de 4 secondes sur le Britannique Geraint Thomas (SKY).

La performance de Thomas fait en sorte qu’il déloge son coéquipier Gianni Moscon au sommet du classement général et son avance est de 1 minute 9 secondes sur l’Italien Damiano Caruso (BMC).

Respectivement 82e et 106e, Antoine Duchesne (Groupama-FDJ) et Hugo Houle (Astana) ont tous les deux fini dans un peloton d’une trentaine de coureurs qui a accusé un retard d’un peu plus de 15 minutes.

Dario Cataldo, coéquipier de Houle, conserve le maillot de meilleur grimpeur.

Samedi, le parcours de l’avant-dernière étape, longue de 110 kilomètres, sera déroulera entre Frontenex et La Rosière. Les grimpeurs seront à surveiller sur ce tracé qui comptera quatre cols, dont deux classés hors catégorie.