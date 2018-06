Cette semaine dans l’univers de la WWE: Gargano c. Ciampa, la meilleure rivalité à la WWE

Publié aujourd'hui à 10h42

Mis à jouraujourd'hui à 10h55

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE.

Parlons rivalité un instant. On a Jinder Mahal contre Roman Reigns ainsi que Nia Jax contre Ronda Rousey à Raw. On a AJ Styles et Shinsuke Nakamura à SmackDown Live. Mais de loin, la meilleure rivalité dans l’univers de la WWE est celle opposant Johnny Gargano et Tommaso Ciampa à NXT. C’est du vrai bonbon. Leur combat de rue le 16 juin prochain a tout le potentiel d’être aussi bon que leur match la veille de WrestleMania 34, qui est jusqu’à présent le match de l’année à la WWE.

Restons dans le même sujet voulez-vous? Je ne comprendrai jamais cette rivalité entre Bayley et Sasha Banks. Donc, si j’ai bien suivi, malgré tout ce qui s’est passé, Bayley est venue aider Banks (et Moon) dans son match, a remporté la victoire pour l’équipe, mais de nulle part, Kurt Angle a renversé la décision (depuis quand un DG peut changer une décision de l’arbitre comme ça?) parce que Bayley ne faisait pas partie du combat et là, Banks est choquée contre Bayley parce qu’elle n’a plus remporté la victoire? Si je pouvais utiliser plus de points d’interrogation, je le ferais...

Parlant d’incompréhension, Baron Corbin est maintenant le constable de Raw. C’est une première, je crois. Donc dans l’ordre il y a une commissaire qu’on ne voit pas souvent, un directeur général et un constable. Choix difficile à justifier ici.

Dans le département des bonnes nouvelles, Lio Rush vient s’ajouter à 205 Live. J’ai vu Rush lutter à ses débuts sur le circuit indépendant et déjà là on pouvait deviner qu’il aurait une belle carrière.

Pour ceux qui ont suivi le dossier, l’ancien champion de la WWE CM Punk et le lutteur Colt Cabana ont été déclarés non coupables par un jury dans la cause contre le docteur de la WWE Christopher Amann. Punk va maintenant pouvoir se concentrer sur son combat à l’UFC de ce samedi.

C’est curieux que Kevin Owens ait eu peur des hauteurs dans son match avec Finn Balor, lui qui a déjà eu quelques matchs d’échelles à la WWE. Je me demande où on s’en va avec ça.

J’aime bien que Bo Dallas et Curtis Axel soient devenus les aspirants aux titres. Ils se tirent très bien d’affaire depuis le départ du Miz à SmackDown. Sans l’ombre d’un doute, leur association avec l’ancien champion Intercontinental leur aura très bien servi.

Matchs de la semaine

Le New Day c. Rusev, Le Miz et Samoa Joe Finn Balor c. Kevin Owens Noami et Jimmy Uso c. Lana et Aiden English

Vidéos de la semaine

Qui l’aurait cru?

Moon, Banks et Bliss remportent le combat...

Ou pas...

Résultats rapides

Houston, Texas

Elias et Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh ont battu Seth Rollins et Roman Reigns

James Harden (pas LE James Harden) a défait Curt Hawkins par disqualification

Nia Jax a vaincu Natalya

Braun Strowman a battu Bobby Roode

L’Équipe B (Bo Dallas et Curtis Axel) a remporté une bataille royale par équipe afin de devenir les premiers aspirants aux titres

Le Riott Squad ont battu Alexa Bliss, Sasha Banks et Ember Moon par disqualification puisque Bayley est intervenue

Finn Balor a défait Kevin Owens par disqualification

Vidéos de la semaine

Super segment entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura. Très différent d’autres signatures de contrats

Superbe contre-attaque de Becky pour remporter la victoire. Tout simplement wow!

Résultats rapides

Corpus Christi, Texas

Asuka a battu Mandy Rose et Sonya DeVille dans un match handicap

Karl Anderson, acc. par Luke Gallows a défait Harper, acc. par Rowan

Naomi et Jimmy Uso ont vaincu Lana et Aiden English

Becky Lynch a battu Charlotte Flair

Le New Day a vaincu Rusev, Le Miz et Samoa Joe

Vidéo de la semaine

Itami seul et contre tous!

Résultats rapides

Corpus Christi, Texas

Lince Dorado a battu Brian Kendrick

TJP a défait Brian Keith

Mustafa Ali a vaincu Buddy Murphy par disqualification après qu’Hideo Itami soit intervenu

Vidéos de la semaine

Quelle rivalité que celle entre Gargano et Ciampa!

Que j’ai hâte à ce match le 16 juin prochain à NXT TakeOver

Résultats rapides

Winter Park, Floride

TM61 ont battu Mike Hughley et Robby Grand

Roderick Strong a défait Danny Burch

Kairi Sane a vaincu Lacey Evans

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel, sur Facebook ou sur Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!