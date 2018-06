Alex Ovechkin met la main sur le Conn Smythe

Alex Ovechkin a mérité le trophée Conn Smythe à l’issue de la finale de la Coupe Stanley, qui a connu son dénouement jeudi soir à Vegas avec le triomphe des Capitals de Washington lors du match numéro cinq.

Ovechkin a dominé le classement des marqueurs pendant les séries éliminatoires avec une récolte de 15 buts. Il s’agit d’ailleurs d’un record de concession chez les Capitals.

Le capitaine de la formation de Washington a conclu le tournoi printanier avec une récolte de 27 points, soit cinq de moins qu’Evgeny Kuznetsov qui était également pressenti pour l’obtention du Conn Smythe.

Lors du match décisif de la finale, Ovechkin a inscrit un but, décoché cinq tirs au but et donné deux mises en échec. L’attaquant russe de 32 ans, qui en est à sa 13e saison avec les Capitals, a obtenu 19 min 51 s de jeu.

«Ovi» reçoit le trophée des mains du commissaire Gary Bettman dans la vidéo ci-dessus.