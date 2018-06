Même s’il a pris la planète hockey par surprise en connaissant une première saison complète du tonnerre dans la LNH, l’attaquant du Lightning de Tampa Bay Yanni Gourde ne tient rien pour acquis. Pour lui, tout sera à recommencer en septembre prochain.

Après cinq saisons passées majoritairement dans les mineurs, entre la ECHL et la Ligue américaine de hockey, Gourde a finalement obtenu sa vraie chance dans la grande ligue cette année et il n’a pas déçu l’entraîneur Jon Cooper.

Sa récolte de 64 points en 82 parties a placé le natif de Saint-Narcisse-de-Beaurivage dans Lotbinière au troisième rang des pointeurs chez les recrues du circuit, derrière Mathew Barzal (85 pts) et Clayton Keller (65 pts).

Mais pour lui, rien n’est gagné. Il entreprendra la prochaine saison estivale avec le même sentiment que celui qui l’a habité lors des cinq étés précédents.

«J’ai des choses à améliorer et j’ai hâte de recommencer à travailler dessus pour arriver prêt au camp d’entraînement. Je veux montrer que je veux encore faire des pas vers l’avant et que je souhaite encore m’améliorer comme joueur. C’est la mentalité que j’ai toujours eue dans ma carrière. Je n’ai jamais rien tenu pour acquis et j’ai toujours voulu m’améliorer. Oui, j’ai connu une bonne première saison, mais tout sera à recommencer la saison prochaine», a-t-il mentionné lors d’un entretien téléphonique avec Le Journal de Québec, jeudi matin.

Calendrier rigoureux

Parmi les plus grands ajustements qu’il a dû faire cette saison, Gourde note la gestion du calendrier fort chargé de la LNH.

«Je pense que c’est l’une des plus grosses différences. Dans la Ligue américaine, il n’est pas rare qu’on pratique pendant quatre jours de suite avant un match. Dans la LNH, c’est souvent un voyage, un match, un voyage, un match, une journée de repos et on recommence. Il n’y a jamais vraiment de semaines où on va pratiquer trois ou quatre jours. C’est très exigeant, mais je suis loin de m’en plaindre.»

Effectivement, après avoir bûché pendant cinq ans pour s’y rendre, Gourde savoure chaque moment passé dans la LNH.

«Je suis fier du parcours que j’ai eu, je ne le cacherai pas. Ç’a été dur et j’ai travaillé fort pour gagner le petit succès que j’ai eu jusqu’à présent. Je veux continuer à construire là-dessus, une saison à la fois, pour avoir une belle carrière.»

Nouveau défi

D’ailleurs, Gourde vivra également un premier été en tant que papa. Sa conjointe, Marie-Andrée Raby, a donné naissance à la petite Emma Kate pendant la série opposant le Lightning aux Bruins de Boston.

«C’est sûr que ça remet tout en perspective. Ça change une vie. Je suis vraiment heureux et ma femme aussi. Tout s’est bien passé. On était très content et tout a bien été, tout le monde est en santé et, en plus, je n’ai pas manqué de match», a-t-il ajouté en riant.

Une élimination encore difficile à digérer

Gourde a bien voulu discuter de sa première saison avec le représentant du Journal, jeudi matin. Toutefois, il a tenu à mentionner qu’à l’heure actuelle, la douleur de la défaite lors du septième match de la finale de l’Est, face aux Capitals de Washington, est plus importante que la fierté que lui a procurée sa première saison dans la LNH.

Un peu plus de deux semaines après l’élimination du Lightning face aux Caps d’Alex Ovechkin, cette défaite de 4-0 lors du match ultime a toujours un goût amer.

«Une équipe capable d’aller loin»

«Je ne suis pas satisfait parce qu’on avait tellement une bonne équipe capable d’aller loin et de se rendre en finale. Je suis encore un peu déçu et amer de ne pas m’être rendu là et de ne pas être encore en train de jouer», a-t-il avoué avec honnêteté.

«Peut-être qu’éventuellement, je vais réaliser ce que j’ai accompli (sur le plan personnel cette saison). Ça prend un gagnant et un perdant et j’en suis conscient. Par contre, c’est dur de perdre un match 7 même si ça peut aller d’un côté comme de l’autre. Je suis encore un peu là-dessus plutôt que de penser à ma saison».

Gourde avoue d’ailleurs avoir du mal à s’expliquer ce qui a pu se produire.

«J’ai de la misère à répondre. Il faut donner du crédit aux Capitals parce qu’ils ont été très bons. Ils avaient le feu dans les yeux et voulaient vraiment gagner. Je pense qu’ils ont joué avec plus d’émotion que nous.»

Noyau intact

Malgré tout, à moins de changements majeurs, le noyau du Lightning devrait demeurer intact cet été. Les Steven Stamkos, Nikita Kucherov, Victor Hedman, Brayden Point, Tyler Johnson, Ondrej Palat sont toujours sous contrat avec l’équipe pour la prochaine saison, tout comme Gourde.

«L’équipe va se ressembler beaucoup. Ça va être intéressant de commencer la saison et de tenter de faire encore mieux. Par contre, on recommence à zéro. On a 82 matchs pour se faire une place en séries et c’est encore vraiment loin. Il sera important de prendre quelques semaines de congé cet été pour ensuite reprendre l’entraînement afin d’être prêt. Ce sont de longues saisons et la préparation commence pendant l’été.»