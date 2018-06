Une manche suffit aux Tigers

Les Tigers de Detroit ont inscrit cinq points en première manche pour filer vers une victoire de 7-2 face aux Red Sox, jeudi soir, à Boston.

Leonys Martin a produit deux points pour les visiteurs en début de match grâce à son huitième circuit de la saison. John Hicks et Jose Iglesias ont également généré deux points pour les Tigers.

Du côté des Red Sox, Andrew Benintendi a réussi sa 11e longue balle de la saison.

Matthew Boyd (4-4) a signé la victoire. En six manches et un tiers, il alloué deux points, quatre coups sûrs et autant de buts sur balles, en plus de retirer six frappeurs sur des prises.

À son premier départ dans les ligues majeures, Jalen Beeks (0-1) a encaissé la défaite. Le partant des Red Sox a concédé six points, sept coups sûrs et trois buts sur balles en quatre manches.