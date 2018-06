Svechnikov est la cible des Hurricanes

Le directeur général des Hurricanes de la Caroline, Don Waddell, a affirmé, jeudi, qu’il faudra une offre extrêmement alléchante cet été afin de le convaincre de se départir de son deuxième choix lors du prochain repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH).

Waddell avait auparavant affirmé qu’il était toujours à l’écoute des autres clubs afin d'effectuer une transaction incluant son choix au repêchage.

Waddell says it would take an offer that “blows us away” to trade No. 2 pick. Says no offer has come close to that.