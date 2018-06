Malgré les rumeurs, Valtteri Bottas demeure concentré

Même s’il n’y a que six épreuves complétées au calendrier de la F1, les rumeurs vont déjà bon train pour la saison prochaine. Le nom de Valtteri Bottas est au coeur de plusieurs d’entre elles.

Le contrat du Finlandais avec Mercedes se termine à la fin de la saison. Selon plusieurs observateurs, il serait très surprenant qu’il demeure avec l’écurie de pointe en 2019. Le Français Esteban Ocon serait parmi les pilotes pressentis pour le remplacer.

Bottas a évité d'aborder la question de façon habile.

«Je tente de ne pas en parler surtout pendant les fins de semaine de course. Je me concentre sur le travail que j’ai à faire en piste, a souligné Valtteri Bottas lors de la conférence de presse de la FIA. C’est la meilleure chose à faire. Quand ce sera le bon temps, idéalement entre deux courses, tu peux commencer des discussions avec ton équipe.

«Ce moment n’est pas encore arrivé, mais je n’ai pas d’inquiétudes à ce sujet. Je sens que je suis à la bonne place. Tout ce qui se déroule entre moi et l’équipe est positif. On progresse bien. On doit seulement continuer dans la même voie et nous verrons ce qui va arriver.»

Vers un quatrième podium de suite?

Bottas a toujours aimé le circuit Gilles-Villeneuve et on peut le comprendre. En fin de semaine, au volant de sa Mercedes, il sera en quête de son quatrième podium consécutif. Cependant, il n’a jamais remporté la victoire.

S’il y parvient dimanche, il pourrait devenir le troisième pilote finlandais à accomplir cet exploit après Kimi Raikkonen et Mika Hakkinen.

«J’ai toujours aimé venir courir ici, a souligné Bottas. J’aime la piste et la ville. J’ai eu plusieurs bons résultats et j’aimerais encore obtenir un bon résultat pour l’équipe. Une victoire représenterait beaucoup pour moi. Ce serait comme si je remportais n’importe quelle autre épreuve.»

Il est bien conscient que la compétition sera forte. Depuis quelques années, son coéquipier Lewis Hamilton a démontré qu’il était le roi sur le circuit montréalais alors qu’il a signé six victoires à ses huit derniers départs. Il ne faut pas oublier Sebastian Vettel qui a toujours eu sa part de succès.

Oublier Monaco

Selon plusieurs observateurs, Bottas a sauvé les meubles à Monaco en obtenant une cinquième place.

«On savait que ce serait un circuit où Red Bull et Ferrari seraient avantagés, a expliqué Bottas. On a limité les dégâts et on a presque atteint nos objectifs.

«Par contre, cette course a dévoilé toutes les faiblesses de notre voiture. Elle n’était pas conçue pour Monaco. Elle est rapide pour la majorité des circuits, dont celui de Montréal. C’est ce qui nous permet d’être positifs en prévision de la fin de semaine.»

S’il ne fait pas de faux pas, Bottas a de bonnes chances de remonter sur le podium dimanche. On ne sait seulement pas s’il pourra grimper sur la plus haute marche.