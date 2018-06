Finale de la Coupe Stanley: un p'tit 2$ sur les Caps?

Publié aujourd'hui à 10h33

Mis à jouraujourd'hui à 10h41

Tel de fins joueurs de poker, le Golden Knights ne doivent montrer aucun signe.

Qu’ils prennent les devants ou qu’ils concèdent le premier but, ils devront rester de glace.

Garder une carte cachée, s’il leur en reste, serait une bonne stratégie pour le moment opportun.

À défaut de quoi, non seulement ils perdront le match, mais la coupe Stanley aussi.

Tel sera l’enjeu pour cette équipe au parcours unique qui, si elle renversait la vapeur dans cette série, serait tout aussi rarissime. La statistique en dit long, ils ont 9 % des chances de gagner la coupe en tirant de l’arrière 3 à 1.

Le danger qui guette Vegas c’est de voir le scénario du dernier match se répéter, c’est-à-dire, bien débuter le match, mais voir Washington marquer les premiers buts. C’est à ce moment que les hommes de Gérard Gallant pourraient se faire rattraper par le sentiment qu’ils sont, au bout du compte, des rejetés.

C’est là qu’ils pourraient se dire, «on s’est rendu en finale, bravo. Mais on est perdants quand même, nos anciennes équipes avaient peut-être raison de douter de nous».

Les commentaires du défenseur Nate Schmidt suite au dernier entraînement ne m’ont pas rassuré non plus. «Nous devons simplement nous battre pour nous sortir de cette situation, notre groupe excelle dans ce type de situation», a-t-il dit. Se fier aux réactions passées de son équipe n’est jamais une bonne idée. Car si la réaction tarde à se manifester, c’est la panique.

Mais Vegas ne serait pas à sa première surprise près et devant ses partisans, je crois qu’ils auront de l’énergie à revendre face à des Caps un peu nerveux de toucher au Saint-Graal du hockey. Le quatrième match est toujours le plus difficile à gagner dans une série, surtout en finale de la Coupe Stanley.

Qui perd gagne!

Mais Vegas, advenant sa défaite, perd-elle vraiment?

Pas si vous regardez ça du point de vue de la LNH. Même si Washington remporte la coupe, elle sera présentée à Vegas, ce marché tant convoité où Gary Bettman a misé gros et remporté encore plus. Pour les partisans des Golden Knights il ne sera pas facile de voir leur équipe subir la défaite étant si près du but, mais ils auront la chance unique de voir ce grand trophée historique qu’est la coupe Stanley. Ça va sans doute leur mouiller l’appétit.

Non, je crois que, même dans la défaite, les partisans ne déchanteront pas de leur première expérience avec la LNH, bien au contraire, ce coup de foudre est basé sur du solide.

Une fin digne

Si le conte de fées prend fin ce soir pour les Golden Knights, le conte des Capitals et d’Alex Ovechkin lui, aura finalement un dénouement heureux.

Un dénouement qui aura pris 43 ans à écrire.