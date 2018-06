État des forces : Hamilton détrône Alonso

Marqué par une volonté persistante des meneurs à n’effectuer qu’un seul arrêt, le Grand Prix de Monaco a été pauvre en rebondissements et dépassements, si ce n’est d’un contact spectaculaire entre le favori local Charles Leclerc et Brendon Hartley.

Le champion du monde en titre et actuel meneur au classement des pilotes, Lewis Hamilton, a malgré tout délogé Fernando Alonso en tête de l’état des forces des pilotes de Formule 1, mis à jour après l’escale de la Côte d’Azur.

Pour établir ce classement, les performances des pilotes au cours des trois plus récents Grands Prix sont prises en compte.

1. Lewis Hamilton, Mercedes (2e lors du dernier classement)

Le quadruple champion du monde a limité les dégâts en montant sur le podium, bien que Mercedes soit la troisième force en présence à Monte-Carlo, derrière Red Bull et Ferrari. L’Anglais n’a pas apprécié la stratégie à un seul arrêt de son équipe, mais elle s’est avérée payante au fil d’arrivée.

Malgré un début de saison ordinaire, Hamilton est installé au premier rang du classement des pilotes, avec une priorité de 14 points sur l’Allemand Sebastian Vettel.

2. Charles Leclerc, Sauber (5e)

Le Monégasque s’impose comme la révélation de la saison. Devant parents et amis, la recrue roulait en 12e place lorsqu’un bris de frein a mis fin à son aventure. Sans freins, il a violemment embouti Hartley, qui était tout juste devant lui au bout de la ligne droite du tunnel. Les deux rivaux ont dû abandonner.

3. Pierre Gasly, Toro Rosso (ND)

Après avoir réalisé l’exploit de prendre part à la Q3, s'élançant finalement de la 10e position, le Français a effectué un relais impressionnant de 42 tours avec les gommes hypertendres, un segment deux fois plus long que les cinq meneurs. Cette décision lui a permis de gagner quelques places puisqu'il a profité d'une piste libre devant lui après son arrêt. Il a finalement terminé avec une septième place payante pour Toro Rosso.

4. Fernando Alonso, McLaren (1er)

Encore une fois en embuscade derrière les ténors des trois écuries de pointe, mais devancé également par Esteban Ocon sur la grille de départ, Alonso, qualifié septième, n’est toutefois pas parvenu à dépasser Ocon en course, abandonnant finalement en raison d’un problème de transmission. Il s’agissait d’un premier abandon cette saison pour l’Espagnol.

5. Carlos Sainz fils, Renault (6e)

Qualifié devant son coéquipier Nico Hulkenberg, mais misant sur une stratégie qui ne s’est pas avérée payante, Sainz a mis fin à une séquence de quatre courses dans les points, concluant l’épreuve 11e. D’excellentes performances en Azerbaïdjan et en Espagne lui permettent toutefois de rester au soleil au sein de ce palmarès.

6. Sebastian Vettel, Ferrari (7e)

Vettel avait les outils pour remporter la course. À bord de sa Ferrari qui est demeurée dans le sillon de la Red Bull de Daniel Ricciardo en début de course, l’Allemand n’a pas été en mesure de profiter de la perte de puissance de la voiture de l’éventuel meneur, ne tentant aucune manœuvre. Il a attribué cette passivité à l’état de ses gommes après la course. Voyant le drapeau à damiers avant Hamilton, Vettel a malgré tout retranché trois points à l’avance du meneur au classement avec ce résultat.

7. Sergio Perez, Force India (4e)

Perez a manqué de chance à Monaco. Entrant au puits alors qu’il roulait virtuellement en neuvième place, un problème avec la roue arrière droite l’a relégué en 15e position sur une piste où les dépassements sont pratiquement impossibles. Un podium inattendu à Bakou, où il était sans contredit le pilote du jour, lui permet de conserver sa place dans ce classement.

8. Kimi Raikkonen, Ferrari (8e)

Raikkonen a réalisé le quatrième temps des qualifications, une position qu’il a conservée tout au long de la course. La stratégie à un seul arrêt privilégiée par le groupe de meneurs ne lui a pas permis de passer en mode attaque, lui qui suivait Hamilton. Des performances sans éclat, mais sans bavure, font encore une fois cette année de Raikkonen le partenaire idéal pour Vettel dans sa lutte pour le titre.

9. Valtteri Bottas, Mercedes (3e)

Prenant particulièrement soin de ses pneus, Bottas était en bonne position pour décrocher un résultat intéressant si les pilotes devant lui décidaient d’effectuer un passage aux puits. Ça n’a pas été le cas et il a dû se contenter du cinquième échelon.

10. Daniel Ricciardo, Red Bull (10e)

L’Australien a tout fait pour l’emporter à bord de la voiture la plus rapide en décrochant la position de tête et en conservant la première place malgré une perte de puissance pendant plus de 40 tours. Un baume pour Ricciardo, qui a perdu une première victoire dans la Principauté en 2016, en raison d’un arrêt au puits atroce.