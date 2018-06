Commotions cérébrales: un nouveau système de détection

Les commotions cérébrales frappent durement le monde du sport. Et elles ne sont pas toujours faciles à repérer.

Un nouveau système de détection mis au point par des chercheurs du Centre universitaire de santé McGill permettra toutefois de savoir ce qui passe dans le cerveau des athlètes touchés.

Les chercheurs utilisent des lunettes munies de caméras qui servent habituellement aux jeux vidéo. Le patient suit des yeux des points qui apparaissent de différentes façons devant lui. De nombreuses informations sont automatiquement traitées par le logiciel. Cinq minutes plus tard, les résultats sont remis à un neuropsychologue qui analyse le problème causé par la commotion cérébrale.

Depuis quatre mois, déjà 800 personnes ont utilisé cet appareil et subi le test, dont des joueurs professionnels.

«On a testé des joueurs de la Ligue nationale (de hockey) et des Alouettes. On a réussi à préciser le problème et à donner un indice pour savoir comment faire un traitement plus personnalisé et traiter le trouble neurologique spécifique, explique Isabel Galiana, directrice générale de Saccade Analytics.

«On aimerait tester tous les athlètes et "re-tester" ceux qui ont des commotions, mais immédiatement. On peut même les tester sur la patinoire.

«Ça ne peut pas mentir et on ne peut pas tricher.»

Le coût d'acquisition du système est de 6000$. La compagnie Saccade Analytics, créée par les chercheurs, l’a déjà vendu à des cliniques ontariennes et québécoises.

