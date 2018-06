US Open Cup : les Red Bulls gagnent la bataille de New York

Les Red Bulls de New York ont vaincu leur voisin, le New York City FC (NYCFC), par la marque de 4-0 dans un match de quatrième ronde de l’US Open Cup, mercredi à Harrison au New Jersey.

La troupe de Jesse Marsch accède donc à la ronde des 16 dans la compétition donnant accès à la Ligue des champions de la CONCACAF aux États-Unis.

En 2017, les Red Bulls avaient également éliminé le NYCFC au quatrième tour.

Les favoris de la foule ont rapidement pris le contrôle de la rencontre mercredi avec un but de Vincent Bezecourt dès la deuxième minute de jeu.

Aaron long (52e) a doublé l’avance des siens en début de deuxième demie tandis que Daniel Royer a mis le match hors de portée avec un doublé (87e et 89e).

Les Red Bulls seront de nouveau en action, cette fois dans la Major League Soccer, samedi quand ils visiteront le Crew de Columbus.