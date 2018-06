Roland-Garros: Garbine Muguruza sans pitié face à Maria Sharapova

La Russe Maria Sharapova, ex-no.1 mondiale aujourd'hui 30e, a été battue en quarts de finale de Roland-Garros par l'actuelle no.3 mondiale, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, en deux manches de 6-2, 6-1 en seulement 1h10 mercredi.

À 31 ans, Sharapova rêvait d'un troisième sacre, après ceux de 2012 et 2014, pour son retour à Paris. Avant l'édition 2018, la Russe n'avait plus foulé la terre battue de Roland-Garros depuis 2015.

Il y a deux ans, elle purgeait une suspension de quinze mois pour dopage au meldonium au moment du tournoi parisien. L'année dernière, pas assez bien classée pour entrer dans le tableau principal, elle n'avait pas reçu d'invitation des organisateurs, et une blessure à une jambe l'avait privée d'éventuelles qualifications.

Au tour précédent, la «Tsarine» avait bénéficié du forfait de Serena Williams juste avant leur choc très attendu.

Contre Muguruza, Sharapova n'a jamais vraiment existé. Elle a commencé par céder son premier jeu de service en commettant trois doubles fautes, puis s'est rapidement retrouvée menée 4 jeux à 0. Un bref sursaut au début de la seconde manche n'a rien changé.

Les statistiques sont parlantes : la Russe a accumulé 27 fautes directes pour seulement dix coups gagnants et a perdu sa mise en jeu six fois, la faute à un service trop peu efficace (seulement 54% de premières balles et 19% des points gagnés derrière ses secondes).

Avant sa deuxième demi-finale à Paris, Muguruza n'a elle toujours pas perdu le moindre set. Ce test face à Sharapova passé haut la main, l'Espagnole, sacrée à Wimbledon en 2017, fait désormais figure de très sérieuse prétendante au titre.

Halep dans le carré d'as

La no.1 mondiale et finaliste sortante Simona Halep s'est qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros en dominant mercredi une ancienne no.1 mondiale, l'Allemande Angelique Kerber (12e), en trois manches de 6-7 (2), 6-3, 6-2.

La Roumaine affrontera en demi-finales l'Espagnole Garbine Muguruza (3e), qui a surclassé la Russe Maria Sharapova (30e) 6-2, 6-1, lors d'un match qui sera décisif aussi pour la place de no.1 mondiale.

En cas de défaite de Halep jeudi, le trône de la WTA reviendrait à Muguruza qui l'avait occupé quelques semaines en septembre 2017.

«Ce sera un match difficile», a réagi la native de Constanta, 26 ans, après avoir bataillé pendant 2h14 avec Kerber.

Le dernier duel entre les deux joueuses, en demi-finales des Internationaux d'Australie, avait duré plus de deux heures aussi et c'est déjà la Roumaine qui l'avait emporté, non sans avoir dû sauver deux balles de match.

La double finaliste de Roland-Garros (2014, 2017), qui court toujours après un premier titre majeur, n'a pas été poussée si loin dans ses retranchements cette fois-ci.

Mais il lui a fallu changer de tactique après un début de match à sens unique (0-4) et trop de fautes directes de sa part (46 au total, 53 pour Kerber).

«Elle ne ratait rien et moi je commettais trop d'erreurs. Il m'a fallu être plus patiente», a expliqué la no.1 mondiale.

Kerber, qui espérait accéder pour la première fois au dernier carré à Paris, a su reprendre le dessus dans le tie-break après le retour de la Roumaine.

Halep a ensuite dicté le jeu du fond du court et a pris d'emblée le service de son adversaire avant de conclure le set sur un deuxième break.

À 2-0 dans le dernier acte, Kerber a eu un sursaut pour prendre le service de sa rivale. Mais la lauréate des Internationaux d'Australie et des Internationaux des États-Unis en 2016 a cédé sur le jeu suivant (3-1). Halep ne lui a alors plus laissé qu'un seul jeu.