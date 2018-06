Roland-Garros: Gabriela Dabrowski et Mate Pavic connaissent leurs adversaires

Qualifiés depuis mardi pour la grande finale de l’épreuve de double mixte à Roland-Garros, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire Mate Pavic connaissent maintenant leurs adversaires pour l’ultime duel soit Latisha Chan et Ivan Dodig.

C’est dire que Pavic sera notamment confronté à son compatriote croate en finale, ce jeudi, à Paris. Chan est pour sa part originaire de Taïwan.

Chan et Dodig, deuxièmes favoris de l’épreuve, ont vaincu en demi-finale, mercredi, l’Allemande Anna-Lena Groenfeld et le Colombien Robert Farah par le pointage de 4-6, 7-5 et 10-8 lors du bris décisif.

Classés au premier rang en double mixte pour ce tournoi du Grand chelem, Dabrowski et Pavic tenteront maintenant d’enlever les grands honneurs. Plus tôt cette année, le duo Dabrowski-Pavic a remporté la finale de cette épreuve aux Internationaux d'Australie.

En 2017, Dabrowski l’avait par ailleurs emporté à Roland-Garros en compagnie de l’Indien Rohan Bopanna.

Fernandez en quarts de finale chez les juniors

De son côté, la jeune Canadienne de 15 ans Leylah Annie Fernandez, 15e tête de série, a atteint les quarts de finale de la compétition chez les juniors.

Fernandez a vaincu la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano, troisième favorite, en deux manches de 6-4 et 6-4.

Elle affrontera la Taïwanaise Joanna Garland lors des quarts de finale.