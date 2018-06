Repêchage LNH: l’heure des décisions approchent

Le repêchage de la LNH approche à grands pas alors que l’encan amateur se tiendra à Dallas les 22 et 23 juin prochains. Bien que la coupe Stanley n’a toujours pas été soulevée, c’est le sprint final pour les recruteurs des différentes équipes du circuit Bettman.

La séance d’évaluation des différents espoirs s’est tenue récemment à Buffalo. Il s’agissait là d’une des dernières chances pour les athlètes d’impressionner les dirigeants des formations.

«D’ici les deux prochaines semaines, on fera beaucoup de rencontres Skype, a souligné l’un des recruteurs des Predators Jean-Philippe Glaude lors de l'émission Destination Coupe Stanley AM sur les ondes de TVA Sports, mercredi. Les recruteurs qui sont allés au "combine" sont revenus avec des notes et on met tout ça en commun.

«On va se reparler des tests, des entrevues et repasser ensemble la liste des joueurs. Nous allons également définitivement regarder les stratégies du prochain repêchage. On (les Predators) n’a pas de choix de première ni de deuxième ronde, donc la stratégie peut être différente. On va cibler certains joueurs.»

D’ailleurs, un joueur qui a plutôt bien fait lors de la séance d’évaluation de la LNH est le joueur de centre des Voltigeurs de Drummondville Joseph Veleno. Ce dernier est d’ailleurs classé parmi les meilleurs espoirs du repêchage.

«Pour l’avoir vu, Joseph Veleno est un joueur qui joue depuis trois ans dans la LHJMQ puisqu’il avait eu le statut de joueur exceptionnel à 15 ans. C’est un joueur qui est plaisant à regarder. Toutes les organisations parlent des joueurs de centre. Il est compétitif, (a une bonne) éthique de travail, est combattif, il va jouer dans les deux sens de la patinoire. L’organisation qui va réussir à mettre la main dessus va définitivement avoir un bon joueur de centre dans son organisation.»

Voyez l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.