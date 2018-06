La peur d’être reculée par le tonnerre pour Marie-Ève Dicaire

Publié aujourd'hui à 09h17

Mis à jouraujourd'hui à 09h28

Marie-Ève Dicaire (11-0-0, 0 K.-O.) aura beaucoup à perdre samedi prochain dans le ring du Casino de Montréal. Favorite dans son combat contre l’Argentine Yamila Belen Abellaneda (6-1-0, 3 K.-O.), une défaite ferait très mal, puisque ça signifierait une sortie rapide du prestigieux top 3 qu’elle occupe présentement dans la hiérarchie mondiale

En attente d’une offre de combat de championnat du monde, ce recul improbable la retournerait en bas de la côte impitoyable des classements et ébranlerait durement sa confiance. De plus, avec une tache sur son palmarès, elle deviendrait beaucoup moins intéressante pour les promoteurs des actuelles championnes.

Abellaneda, quant à elle, voit une belle opportunité de grimper à pas de géants, ce qui pourrait lui valoir une chance à court terme au titre absolu et au chèque qui vient avec. L’Argentine fera un retour sur le ring après un an d’inactivité. Sa dernière prestation avait été brève, couronnée d’une victoire dès le premier round. Un peu plus tôt en 2017, elle avait perdu une décision unanime dans un combat de championnat WBC Latino contre Rose Volante (13-0-0,7 K.-O.), qui est maintenant championne du monde depuis quelques mois.

Dicaire a fait tous les efforts pour être bien préparé, s’investissant avec tout son cœur, compte tenu du flottement continuel d’un éventuel combat ultime. Sur papier, samedi, aucun problème. Sur le ring... ça reste à voir.

Shakeel «The Jamaican Juggernaut» Phinn (17-2-0,11 K.-O.), qui fera la demi-finale, pourrait témoigner des dangers d’en échappé une au mauvais moment. À l’orée du top 10 mondial l’an passé, une défaite inattendue à ce même endroit l’a figé sur place et il espère qu’une deuxième victoire consécutive pourra lui faire revoir la lumière au bout du tunnel... sans que ce soit le train qui s’en vient. Le Croate Mirzet Bajrektarevic (18-5-0,10 K.-O.) n’est toutefois pas parti d’aussi loin pour faire une balade entre les câbles. Ça devrait être intéressant face à ce rude boxeur, continuellement sur la route et faisant office de négligé plus souvent qu’à son tour.

Pendant que les Formules 1 feront vibrer leurs moteurs dans la cour arrière et qu’il y aura odeur d’essence, les gants de boxe verront beaucoup d’action et le cuir sera en vedette dans cet endroit devenu mythique pour la boxe. Vroum vroum, pif paf pouf... que les combats commencent.