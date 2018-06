Karl Alzner très jaloux des Capitals

Lorsqu’il a décidé de parapher un contrat de cinq ans et 23,125 millions $ avec les Canadiens de Montréal, le défenseur Karl Alzner croyait améliorer ses chances de remporter la Coupe Stanley.

Il se libérait après tout d'un poids, celui de la malédiction des Capitals de Washington en séries éliminatoires.

«Je veux gagner, avait expliqué le vétéran. Ça devenait frustrant d'être constamment éliminé au deuxième tour.»

Alzner couldn't overlook #Caps playoff failures: "I want to win. ... It was frustrating to keep getting stumped in the second round."