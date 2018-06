F1: Lance Stroll à la recherche de la perfection

Avec une saison complète derrière la cravate sur le circuit de la Formule 1, Lance Stroll cherche toujours à s’améliorer.

En ce début de campagne 2018, le jeune pilote canadien de l’écurie Williams aiguise son caractère et sa patience à bord de sa FW41.

Il apprivoise encore sa nouvelle monture qui, selon les ingénieurs, a fait des progrès sur le plan de l’aérodynamisme. Mais les résultats tardent à venir alors qu’il a amassé les quatre petits points de l’écurie en six épreuves.

«Je cherche toujours à améliorer mes performances. Je ne me définis pas encore comme un pilote assez bon pour cesser mon développement, a expliqué mardi le jeune homme lors d’une activité promotionnelle au centre-ville de Montréal en marge du Grand Prix du Canada.

«J’ai fait des progrès depuis ma première course en Australie l’an dernier, a-t-il enchaîné. Je me sens de plus en plus confortable à bord de la voiture, mais il y a encore des détails à apporter à mon pilotage. Ça prend du temps de passer de la Formule 3 à la Formule 1.»

Parmi les petits détails qu’il tente de peaufiner, il y a les bons ajustements à trouver dans le comportement de sa bagnole sur la piste.

«Je travaille fort avec les ingénieurs. Nous analysons beaucoup de données et je dois leur livrer beaucoup d’informations.»

Moins de pression

À son deuxième passage à Montréal, il pilotera avec une pression en moins sur ses épaules. L’an dernier, il avait récolté ses premiers points en carrière en F1 sur le tracé montréalais en prenant la neuvième position.

«L’an dernier, c’était un défi. Cette fois, j’arrive l’esprit plus clair. Je connais plus la piste. Ce sera plus facile. Mes informations récoltées en 2017 seront très utiles même si la voiture est très différente. Montréal, c’est un circuit incroyable pour le spectacle. Ce sera excitant.»

Stroll ne vise aucun objectif en particulier. Il aimerait percer le top 10, mais un top 15 serait acceptable avec le début de saison de l’écurie Williams. S’il fait bien, qui sait, il sera peut-être porté par ses mécanos à sa sortie de voiture.

Poutine

D’ici à ses premiers tours de roue vendredi, il multipliera les sorties médiatiques chez lui en plus de toutes les apparitions avec les commanditaires.

En début de soirée mardi, il s’est livré à une course de préparation de poutines dans un restaurant de la rue Sherbrooke. Salivant à l’idée d’en engloutir une, il devra toutefois attendre après le Grand Prix !

Ces sorties médiatiques lui permettent de faire le tour de la ville, qu’il voit en plein chantier. Il a échappé une perle lorsque questionné sur les incalculables nids-de-poule et zones de travaux.

«Pour être honnête, le circuit est assez cahoteux, il est comme les rues de Montréal !»