Déception pour Meaghan Benfeito en Chine

La Québécoise Meaghan Benfeito a terminé en septième place de la finale à la tour de 10 mètres de la Coupe du monde de plongeon présentée à Wuhan, en Chine.

Les juges ont accordé une note de 324,25 à Benfeito pour ses cinq plongeons. Ses troisième et quatrième plongeons lui ont coûté de précieux points, puisqu’elle en a obtenu seulement 44,55 et 60,80 pour ceux-ci. Avant le troisième tour, la plongeuse lavalloise pointait au quatrième rang.

« Je suis extrêmement déçue de ma performance d’aujourd’hui, a commenté Benfeito. J’ai eu un début d’année assez difficile, mais il n’y avait aucune raison pour que ça se termine comme ça. J’ai complètement manqué deux plongeons, le troisième et le quatrième, ce qui m’a coûté une médaille. Je n’ai pas d’excuse, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais je suis vraiment déçue.»

En demi-finale plus tôt dans la journée, Benfeito avait terminé sixième alors qu’en préliminaires mardi, elle s’était classée troisième. Les Chinoises Jiaqi Zhang (427,30 points) et Qian Ren (403,85 points) ont récolté l’or et l’argent. La Malaisienne Pandelela Pamg (349,15 points) a complété le podium.

Gagné et Imbeau-Dulac accèdent à la demi-finale

En action aux préliminaires à l’épreuve masculine du tremplin de 3 mètres, Philippe Gagné et François Imbeau-Dulac se sont tous les deux qualifiés pour la demi-finale.

Gagné (433,45 points) a fini 7e et Imbeau-Dulac (404,10 points) a terminé 15e. Les 18 premiers passaient au tour suivant. Les Chinois Siyi Xie (492,10 points) et Yuan Cao (485,15 points) ont dominé les préliminaires en prenant respectivement les premier et deuxième rangs. L’Allemand Patrick Hausding (471,60 points) a suivi en troisième place.

La demi-finale aura lieu jeudi et sera suivie de la finale.

Benfeito reprendra elle aussi l’action jeudi. Elle sera cette fois accompagnée de Caeli McKay pour l’épreuve en synchro à la tour de 10 mètres.