«Ce voyage à Dallas sera très difficile»

Les joueurs de l'Impact de Montréal poursuivent leur préparation en prévision du match de samedi contre le FC Dallas.

Voyez le reportage de Nancy Audet dans la vidéo, ci-dessus.

Tout un défi attend la troupe de Rémi Garde, qui tentera de remporter une cinquième victoire cette saison face à l'une des meilleures équipes de la MLS.



D'ailleurs, les joueurs du Bleu-blanc-noir se sont entraînés cette semaine en sachant que le voyage à Dallas ne sera pas de tout repos.

«Quand tu reçois le calendrier en février et que tu regardes les matchs difficiles qui attendent l'équipe, tu sais que ce voyage à Dallas avec la chaleur intense sera très difficile. Tout le monde à travers la ligue le sait,» a avoué Chris Duvall.

Demeurer en confiance

Il faudra tenter de bâtir sur cette victoire obtenue samedi contre le Dynamo de Houston.



« La clé sera de rester sur la continuité du dernier match et la confiance engrangée. Un match gagné c'est bien, mais ce n'est pas une finalité donc il va falloir rester costaud, solide et garder les bases du match dernier pour faire un résultat là-bas, mais ça va être compliqué,» a ajouté le défenseur Rudy Camacho.



Le FC Dallas, qui occupe actuellement le deuxième rang de la division ouest, n'a perdu qu'une seule fois cette saison et il n'a jamais perdu à domicile.

La chaleur, un obstacle à maîtriser

La chaleur risque aussi de donner bien du mal aux joueurs de l'Impact alors qu'on annonce 35 degrés samedi à Dallas.



La bonne nouvelle c'est qu'après plusieurs semaines difficiles, l'ambiance semble plus décontractée au sein de l'équipe.

«C'est définitivement meilleur que les dernières semaines et quand tu goûtes à la victoire ça te donne envie de pousser pour en obtenir plus,» dit Duvall.



L'Impact doit encore disputer cinq matchs avant l'ouverture de la prochaine fenêtre des transferts en juillet.

Le match FC Dallas - Impact sera présenté à TVA Spors dès 20h samedi.