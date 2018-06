Auston Matthews quitte l'agence de Pat Brisson

L'agence de Pat Brisson, CAA Hockey, a perdu un gros client mardi : Auston Matthews.

Le joueur de centre des Maple Leafs de Toronto a décidé de joindre les rangs de l'agence Orr Hockey Group, a rapporté Elliotte Friedman.

Matthews a pris cette décision puisque l'agent qui travaillait étroitement avec lui depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, Judd Moldaver, a quitté CAA Hockey au profit d'Orr Hockey Group.

L'ancienne vedette de la LNH Bobby Orr compte plusieurs gros noms au sein de son agence, dont Connor McDavid, Aaron Ekblad, John Carlson, Jeff Carter, Taylor Hall ainsi que les frères Marc, Jordan et Eric Staal.

Matthews pourra signer une prolongation de contrat de huit ans à compter du 1er juillet prochain.

L'été dernier, McDavid a signé une entente de huit ans et 100 millions $ alors que Jack Eichel en a paraphé une de huit ans et 80 millions $.

