Roland-Garros: Madison Keys dans le carré d'as

L'Américaine Madison Keys, 13e mondiale, s'est qualifiée pour la première fois pour les demi-finales de Roland-Garros en dominant la Kazakhe Yulia Putintseva (98e) 7-6 (5), 6-4, mardi.

Keys, 23 ans, affrontera sa compatriote et amie Sloane Stephens (10e), qui l'avait battue en finale des derniers Internationaux des États-Unis, ou la Russe Daria Kasatkina (14e) pour une place en finale.

La jeune Américaine, qui n'a pas lâché une manche depuis le début du tournoi, disputera sa troisième demi-finale en Grand Chelem, ayant aussi atteint ce niveau de la compétition lors des Internationaux d'Australie en 2015.

Elle a dû renverser la situation dans la première manche, car la bondissante Putintseva a brisé en premier sur son unique occasion de la partie (4-3), puis a servi pour le gain de la manche.

Mais l'Américaine, en prenant le jeu à son compte (30 coups gagnants contre 12) l'a fait craquer. Menée 2-0 dans le jeu décisif, Keys a repris l'ascendant pour empocher ce bris d'égalité 7-5.

«J'avais besoin de me concentrer davantage, de prendre mon temps et de faire confiance en mon jeu quand je me suis créée des occasions» a expliqué la no 3 américaine, «heureuse» de ne pas avoir concédé de manche sur le terrain Suzanne-Lenglen.

Devant un public clairsemé, Keys a continué de mettre la pression sur son adversaire et l'a brisée une nouvelle fois dans le septième jeu (4-3). Elle est restée solide au service (78% de premières balles) pour boucler la partie en 1h24 min.